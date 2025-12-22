На Полтавщині у вогні загинула людина
Трагедія сталась зранку 22 грудня у селі Федорівка. На місці інциденту знайшли тіло чоловіка
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Як розповіли у поліції, в селі Федорівка загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі в будівлі знайшли тіло 67-річного чоловіка без ознак життя. Судово-медична експертиза буде з'ясовувати причини його смерті.
"За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі згорів магазин-кафе. Загальна площа пожежі становила 50 кв.м. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.