17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 18:10

На Полтавщині у вогні загинула людина

22 грудня 2025, 18:10
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась зранку 22 грудня у селі Федорівка. На місці інциденту знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як розповіли у поліції, в селі Федорівка загорівся житловий будинок. Під час гасіння пожежі в будівлі знайшли тіло 67-річного чоловіка без ознак життя. Судово-медична експертиза буде з'ясовувати причини його смерті.

"За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі згорів магазин-кафе. Загальна площа пожежі становила 50 кв.м. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа поліція Полтавська область
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03
На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40
На Дніпропетровщині троє поранених після обстрілів FPV-дронами та артилерією
22 грудня 2025, 19:16
Українці втратять доступ до популярного банку: рахунки закривають через законодавство
22 грудня 2025, 18:48
Син не слухався: на Черкащині мати побила малолітню дитину
22 грудня 2025, 18:45
Святкові дні під загрозою: Зеленський попередив про масовані удари по Україні
22 грудня 2025, 18:32
Нетверезий водій у Рівному збив жінку і її 15-річного сина: подробиці трагедії
22 грудня 2025, 18:21
При чесній мобілізації не було б сотні тисяч СЗЧ
22 грудня 2025, 18:17
ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців
22 грудня 2025, 18:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »