Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
У Києві жінка вдарила співмешканця ножем у шию: чоловік у тяжкому стані
21 грудня 2025, 12:54

Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл

21 грудня 2025, 12:54
Фото: ДСНС Рівненщини
Сьогодні, 21 грудня, о 00:47 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соборна у Рівному

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

По прибуттю вогнеборці виявили, що в приміщенні СТО горять легковий автомобіль BMW F30 та мотоцикл Kawasaki. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння вони виявили два балони з газом та киснем, які оперативно винесли з приміщення, запобігши можливому вибуху та значним руйнуванням.

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати і не допустити поширення вогню на сусідні приміщення.

Ліквідація займала близько двох годин. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мотоцикл та покрівлю будівлі СТО на площі 40 м².

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпрі згорів магазин-кафе. Загальна площа пожежі становила 50 кв.м. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.

