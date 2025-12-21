Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл

Фото: ДСНС Рівненщини

Сьогодні, 21 грудня, о 00:47 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Соборна у Рівному

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

По прибуттю вогнеборці виявили, що в приміщенні СТО горять легковий автомобіль BMW F30 та мотоцикл Kawasaki. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час гасіння вони виявили два балони з газом та киснем, які оперативно винесли з приміщення, запобігши можливому вибуху та значним руйнуванням.

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати і не допустити поширення вогню на сусідні приміщення.

Ліквідація займала близько двох годин. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мотоцикл та покрівлю будівлі СТО на площі 40 м².

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

