22 декабря 2025, 20:53

В Запорожье во время пожара чрезвычайники спасли 5 человек, среди них ребенок

22 декабря 2025, 20:53
Фото: ГСЧС Запорожье
Пожар в многоэтажном доме Запорожья вынудил спасателей действовать оперативно, чтобы эвакуировать жителей и предотвратить жертвы

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Запорожье во время пожара в пятиэтажном жилом доме спасатели эвакуировали пятерых жителей, среди которых был ребенок. Инцидент произошел в одном из районов областного центра.

Спасенные жители получили медицинскую помощь

Пожар был ликвидирован сотрудниками ГСЧС, которые во время операции не только эвакуировали людей, но и обеспечивали их безопасность до прибытия медиков. Всех спасенных после осмотра госпитализировали в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Причина возникновения пожара устанавливается. Правоохранители и спасатели проводят проверку, чтобы определить обстоятельства и возможные нарушения правил безопасности.

Среди пострадавших есть ребенок

Напомним, в ночь на 21 декабря в Ровно на СТО загорелся пожар, во время которого полностью уничтожен автомобиль BMW F30, мотоцикл Kawasaki и 40 м² кровли здания.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
