Фото: ГСЧС Запорожье

Пожар в многоэтажном доме Запорожья вынудил спасателей действовать оперативно, чтобы эвакуировать жителей и предотвратить жертвы

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Запорожье во время пожара в пятиэтажном жилом доме спасатели эвакуировали пятерых жителей, среди которых был ребенок. Инцидент произошел в одном из районов областного центра.

Спасенные жители получили медицинскую помощь

Пожар был ликвидирован сотрудниками ГСЧС, которые во время операции не только эвакуировали людей, но и обеспечивали их безопасность до прибытия медиков. Всех спасенных после осмотра госпитализировали в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Причина возникновения пожара устанавливается. Правоохранители и спасатели проводят проверку, чтобы определить обстоятельства и возможные нарушения правил безопасности.

Среди пострадавших есть ребенок

