Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області продовжується евакуація мирного населення з прифронтових громад. Із липня 2025 року в регіоні працюють спеціалізовані екіпажі поліції "Білий янгол", які залучені до вивезення людей із територій, що перебувають під постійною загрозою обстрілів. Основна увага зосереджена на Синельниківському та Нікопольському районах, де безпекова ситуація залишається складною.

За час роботи поліцейські здійснили близько 1 200 виїздів і допомогли дістатися до безпечніших місць 3 400 мешканцям області. Дороги до багатьох населених пунктів часто ускладнені або небезпечні. Прифронтові села і міста регулярно зазнають ударів з повітря, артилерійських обстрілів та атак безпілотників, що значно ускладнює проведення рятувальних операцій.

Найбільше підтримки потребують люди похилого віку та маломобільні громадяни. Через стан здоров’я або відсутність транспорту вони не можуть самостійно залишити домівки. Часто мешканці відкладають евакуацію до останнього, сподіваючись пережити небезпеку вдома, однак посилення обстрілів змушує їх ухвалювати непрості рішення.

Під час виїздів поліцейські забезпечують не лише фізичну безпеку, а й надають психологічну підтримку. Вони допомагають людям заспокоїтися, організовують транспортування та супроводжують до пунктів розміщення. Така робота дозволяє зменшити ризики для цивільного населення і забезпечити своєчасну допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Раніше повідомлялося, внаслідок масованих обстрілів Нікопольського району FPV-дронами та артилерією троє місцевих жителів віком від 69 до 76 років отримали поранення, а цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань.