09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
12 грудня 2025, 07:58

Армія РФ за добу завдала майже 700 ударів по Запорізькій області

12 грудня 2025, 07:58
Фото: ОВА
Впродовж доби окупанти завдали 590 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

  • Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Придорожньому та Гуляйполю.
  • 332 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Прилуки, Солодке, Староукраїнку.
  • 6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Гуляйполя та Солодкого.
  • 243 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Прилук та Солодкого.

До поліції надійшли 19 повідомлень про пошкодження житла та авто.

На щастя, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня внаслідок ворожої атаки міська інфраструктура Одеси, зокрема електро- та водопостачання, зазнала ушкоджень.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34
Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16
У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
12 грудня 2025, 09:58
На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56
Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації
12 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26
Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12
Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
