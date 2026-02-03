Українці тримають у банках майже 2 млрд грн
Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала понад 1,6 мільярда гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
"Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала понад 1 617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року", – повідомили у відомстві.
Як зазначається, зростання обсягу вкладів фізичних осіб – це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи.
Раніше експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році. За їхніми прогнозами, цінники будуть зростати.
