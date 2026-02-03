16:30  03 лютого
У мережі показали наслідки російської атаки по багатоповерхівці у Харкові
16:03  03 лютого
У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 17:46

Українці тримають у банках майже 2 млрд грн

03 лютого 2026, 17:46
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала понад 1,6 мільярда гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала понад 1 617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року", – повідомили у відомстві.

Як зазначається, зростання обсягу вкладів фізичних осіб – це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи.

Раніше експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році. За їхніми прогнозами, цінники будуть зростати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна економіка банки гроші
Більш ніж мільярд доларів: Україна за рік експортувала сотні тисяч тонн м'яса
02 лютого 2026, 23:55
В Україні за три роки побудували майже 120 гектарів теплиць: скільки робочих місць створили
02 лютого 2026, 23:35
Стало відомо, скільки коштуватимуть вибори в Україні
02 лютого 2026, 20:20
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43
На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35
Генсеку НАТО Рютте показали одну із зруйнованих київських ТЕЦ після російської атаки
03 лютого 2026, 18:29
Стало відомо, якою буде погода у лютому
03 лютого 2026, 18:07
Ми створимо найкращий захисний купол у світі або доведеться йти під землю – будувати підземні міста, електростанції, заводи
03 лютого 2026, 17:31
Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського
03 лютого 2026, 17:06
У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
03 лютого 2026, 16:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »