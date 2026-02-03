Українці тримають у банках майже 2 млрд грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала понад 1,6 мільярда гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала понад 1 617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року", – повідомили у відомстві.

Як зазначається, зростання обсягу вкладів фізичних осіб – це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи.

