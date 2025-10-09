На Запоріжжі росіяни вбили людину дроном
Російська армія атакувала селище Річне Запорізького району. На жаль, внаслідок атаки загинула людина
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Івана Федорова, ворог атакував селище Річне дроном. Внаслідок атаки сталась пожежа. На жаль, загинув 40-річний чоловік.
"Екстрені служби вже ліквідовують наслідки", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.
