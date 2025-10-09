В Запорожье россияне убили человека дроном
Российская армия атаковала поселок Речное Запорожского района. К сожалению, в результате атаки погиб человек
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, враг атаковал поселок Речное дроном. В результате атаки произошел пожар. К сожалению, погиб 40-летний мужчина.
"Экстренные службы уже ликвидируют последствия", - добавил глава ОВА.
Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли Корабельный и Днепровский районы Херсона. В результате атаки погиб и ранен.
