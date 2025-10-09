Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та артилерією
На Дніпропетровщині ніч пройшла під атаками російських дронів і артилерії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Ввечері удар росіяни атакували безпілотником Покровську громаду Синельниківського району – пошкоджений приватний будинок і газогін.
Вночі та вранці російські війська обстрілювали Нікополь, спрямовуючи на місто FPV-дрони та ведучи артилерійський вогонь.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
За інформацією Повітряного командування, сили ППО збили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.
Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 580 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення.
