Росіяни скинули півтора десятка авіабомб на Херсон: що відомо про наслідки
Вранці 26 вересня російські війська масовано атакували Херсон із авіації
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Протягом години по місту "прилетіло” близько 15 авіабомб.
Внаслідок ударів пошкоджена адміністративна будівля та дев’ять приватних будинків.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Дані щодо наслідків ще уточнюються.
Нагадаємо, зранку 26 вересня росіяни вдарили КАБом по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки.
