На Вінниччині горіла лікарня: масштабну пожежу ліквідували
Сьогодні зранку у селищі Крижопіль Вінницької області сталася масштабна пожежа в одному з відділень місцевої лікарні. Вогонь охопив покрівлю площею близько 400 кв. м
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Завдяки оперативним діям рятувальників, 11 пацієнтів та 2 працівників медзакладу вчасно евакуювали до сусіднього корпусу.
До гасіння пожежі було залучено 48 бійців ДСНС та 10 одиниць спеціальної техніки.
Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати у найкоротші терміни.
Причини займання наразі встановлюються.
Нагадаємо, у Кривому Розі сталася масштабна пожежа у приватній пекарні. Загинули три людини. За попередньою версією, займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.
