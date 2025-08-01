Нічний удар по Київщині: спалахнули масштабні пожежі на підприємствах
У ніч на 1 серпня російські війська завдали серію ударів по Білоцерківському району Київщини
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок атаки в Білій Церкві спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств. На щастя, постраждалих немає.
Для ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників і 34 одиниці техніки, зокрема робототехніка. Роботи тривають.
Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок нічного удару по Києву 31 липня збільшилась до 26. Протягом ночі та вранці 1 серпня у Святошинському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 10 тіл загиблих, серед них – дворічна дитина.
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