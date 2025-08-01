Фото: ДСНС

У ніч на 1 серпня російські війська завдали серію ударів по Білоцерківському району Київщини

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Внаслідок атаки в Білій Церкві спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств. На щастя, постраждалих немає.

Для ліквідації наслідків залучені понад 100 рятувальників і 34 одиниці техніки, зокрема робототехніка. Роботи тривають.

Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок нічного удару по Києву 31 липня збільшилась до 26. Протягом ночі та вранці 1 серпня у Святошинському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще 10 тіл загиблих, серед них – дворічна дитина.