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У місті встановили вже четверту сонячну електростанцію для медиків. Цим лікарня заощадила понад 30 тисяч гривень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Сонячна електростанція працює у гібридному форматі. Встановили сонячні панелі, акумулятори для збереження енергії та резервний генератор. Панелі з'явились на даху лікарні, а також на фасадах будівлі.

Зазначається, що в сонячні дні генерація сонячної електростанції перевищує 650 кВт год/добу. Завдяки цьому медики можуть надавати послуги пацієнтам цілодобово, незалежно від обставин.

У період тестової роботи (з 1 по 24 липня) "зелена" енергетика потреби лікарні в електроенергії на 67% та зекономила медзакладу понад 33 тисяч гривень.Тепер у регіоні планують масштабувати це рішення на інші лікарні, об'єкти водопостачання та заклади освіти.

Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Запоріжжя теж встановили сонячну електростанцію. Тепер заклад освіти зможе працювати завжди, незалежно від того, яка ситуація в енергосистемі.