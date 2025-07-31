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31 липня 2025, 22:55

У Запоріжжі з'явилась ще одна сонячна електростанція для лікарні

31 липня 2025, 22:55
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Фото: Іван Федоров
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У місті встановили вже четверту сонячну електростанцію для медиків. Цим лікарня заощадила понад 30 тисяч гривень

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Сонячна електростанція працює у гібридному форматі. Встановили сонячні панелі, акумулятори для збереження енергії та резервний генератор. Панелі з'явились на даху лікарні, а також на фасадах будівлі.

Зазначається, що в сонячні дні генерація сонячної електростанції перевищує 650 кВт год/добу. Завдяки цьому медики можуть надавати послуги пацієнтам цілодобово, незалежно від обставин.

У період тестової роботи (з 1 по 24 липня) "зелена" енергетика потреби лікарні в електроенергії на 67% та зекономила медзакладу понад 33 тисяч гривень.Тепер у регіоні планують масштабувати це рішення на інші лікарні, об'єкти водопостачання та заклади освіти.

Нагадаємо, раніше в одній зі шкіл Запоріжжя теж встановили сонячну електростанцію. Тепер заклад освіти зможе працювати завжди, незалежно від того, яка ситуація в енергосистемі.

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електроенергія медицина Запоріжжя
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