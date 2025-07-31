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В городе установили уже четвертую солнечную электростанцию для медиков. Этим больница сэкономила более 30 тысяч гривен

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Солнечная электростанция работает в гибридном формате. Установили солнечные панели, аккумуляторы для хранения энергии и резервный генератор. Панели появились на крыше больницы, а также фасадах здания.

Отмечается, что в солнечные дни генерация солнечной электростанции превышает 650 кВт/ч. Благодаря этому медики могут предоставлять услуги пациентам круглосуточно, вне зависимости от обстоятельств.

В период тестовой работы (с 1 по 24 июля) "зеленая" энергетика потребности больницы в электроэнергии на 67% и сэкономила медучреждению более 33 тысяч гривен. Теперь в регионе планируют масштабировать это решение на другие больницы, объекты водоснабжения и учебные заведения.

Напомним, ранее в одной из школ Запорожья тоже установили солнечную электростанцию. Теперь учебное заведение сможет работать всегда, независимо от того, какая ситуация в энергосистеме.