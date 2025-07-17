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На окупованих територіях Запорізької області росіяни закликають студентів писати доноси. Вони хочуть, щоб місцева молодь "здавала" нелояльних до РФ

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Активісти руху "Жовта стрічка" повідомили, що росіяни на окупованих територіях Запорізької області пропонують студентам "допомагати виявляти нелояльних". Студентам пропонують передавати інформацію силовикам про інших учнів та викладачів. Фактично, студентські ради перетворюють на інструмент репресій.

Однак, за даними активістів, охочих співпрацювати з росіянами небагато. Переважна більшість студентів намагаються триматися осторонь або симулюють лояльність, не беручи участі у справжніх доносах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованій території Запоріжжя росіяни долучають дітей до патрулювання. Неповнолітні з "юнармії" патрулюють вулиці разом з представниками росгвардії. Таким чином, українських дітей змушують працювати, і звикати до присутності зброї.