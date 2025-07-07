Фото: ЦНС

У Запорізькій області окупанти нормалізують для дітей збройну присутність. Вони фактично експлуатують неповнолітніх для патрулів

Про це повідомляє Справжнє, передає RegioNews.

У Центрі національного спротиву розповіли, як на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять мілітаризацію дітей. Тепер вони вирішили залучати неповнолітніх учасників так званої "юнармії" до спільного патрулювання разом із представниками росгвардії.

Тобто, дітей фактично експлуатують. Їх використовують як робочу силу, і навіть платять ніби найманим співробітникам. Тим самим росіяни нормалізують збройну присутність у дитячому віці та продовжують втягувати неповнолітніх у військові структури. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповідав, що у тимчасово захопленому Бердянську в дитячому таборі "Воїн" ворог проводить військово-патріотичну підготовку дітей. Там дітей з окупованих населених пунктах по суті вчать вбивати їх друзів.