Фото: ДСНС

В області через спеку стались масштабні пожежі. Найсильніша сталась у місті Гуляйполе

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За минулу добу в Запорізькій області гасили 19 пожеж. Вогонь завдав шкоди природному середовищу на площі близько 9,8 гектара.

Наймасштабніша пожежа сталась у Гуляйполі. Там загорілась суха трава на площі 3 гектари. Вітер і спека зробили так, що вогонь наближався до будинків. На щастя, рятувальникам вдалось вчасно загасити вогонь.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі 66-річній жінці повідомили про підозру через те, що вона влаштувала пожежу. Жінка підпалила пластиковий сміттєвий контейнер, через що загорівся й інший контейнер. Згодом вогонь перекинувся на гараж та авто.