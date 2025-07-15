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15 липня 2025, 23:20

На Запоріжжі рятувальники гасили пожеж на майже 10 гектарах

15 липня 2025, 23:20
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Фото: ДСНС
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В області через спеку стались масштабні пожежі. Найсильніша сталась у місті Гуляйполе

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За минулу добу в Запорізькій області гасили 19 пожеж. Вогонь завдав шкоди природному середовищу на площі близько 9,8 гектара.

Наймасштабніша пожежа сталась у Гуляйполі. Там загорілась суха трава на площі 3 гектари. Вітер і спека зробили так, що вогонь наближався до будинків. На щастя, рятувальникам вдалось вчасно загасити вогонь.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі 66-річній жінці повідомили про підозру через те, що вона влаштувала пожежу. Жінка підпалила пластиковий сміттєвий контейнер, через що загорівся й інший контейнер. Згодом вогонь перекинувся на гараж та авто.

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