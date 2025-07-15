На Запоріжжі рятувальники гасили пожеж на майже 10 гектарах
В області через спеку стались масштабні пожежі. Найсильніша сталась у місті Гуляйполе
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За минулу добу в Запорізькій області гасили 19 пожеж. Вогонь завдав шкоди природному середовищу на площі близько 9,8 гектара.
Наймасштабніша пожежа сталась у Гуляйполі. Там загорілась суха трава на площі 3 гектари. Вітер і спека зробили так, що вогонь наближався до будинків. На щастя, рятувальникам вдалось вчасно загасити вогонь.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі 66-річній жінці повідомили про підозру через те, що вона влаштувала пожежу. Жінка підпалила пластиковий сміттєвий контейнер, через що загорівся й інший контейнер. Згодом вогонь перекинувся на гараж та авто.
На Житомирщині масштабна пожежа ледве не лишила людей без даху над головоюВсі новини »
15 липня 2025, 19:45У Запоріжжі спалахнула багатоповерхівка: постраждали 10 людей, серед них — діти
13 липня 2025, 14:45
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина
16 липня 2025, 00:15В Україні подорожчав "національний" продукт: скільки тепер платити за кілограм
15 липня 2025, 23:55Вдарив ножем у серце: на Рівненщині чоловік вбив рідного брата
15 липня 2025, 23:45Тільки-но вийшов з-під варти: на Закарпатті засудили "нарко-бізнесмена"
15 липня 2025, 23:35"Не закликав до подальших дій": Трамп відповів, чи пропонував Зеленському вдарити по Москві
15 липня 2025, 22:55Європейська компанія допомагає росіянам вивозити зерно з окупованого Бердянська
15 липня 2025, 22:43Жителів Запоріжжя попередили про отруйних павуків: що потрібно знати
15 липня 2025, 22:35Україну знову атакують російські безпілотники: звідки летять
15 липня 2025, 22:03На Сумщині поліцейські врятували кошеня з-під завалів після удару росіян
15 липня 2025, 21:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить