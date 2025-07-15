Фото: ГСЧС

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

За минувшие сутки в Запорожской области тушили 19 пожаров. Огонь нанес ущерб природной среде на площади около 9,8 гектара.

Самый масштабный пожар произошел в Гуляйполе. Там загорелась сухая трава на площади 3 гектара. Ветер и жара сделали так, что огонь приближался к домам. К счастью, спасателям удалось вовремя потушить огонь.

Напомним, недавно в Одессе 66-летней женщине сообщили о подозрении из-за того, что она устроила пожар. Женщина подожгла пластиковый мусорный контейнер, из-за чего загорелся и другой контейнер.