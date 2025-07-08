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08 липня 2025, 05:20

У Запорізькій області двох поліцейських судили за держзраду: перейшли на бік ворога

08 липня 2025, 05:20
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У Запорізькій області поліцейські отримали вироки за державну зраду. Також за цією ж статтею судили інспектора рибоохорони

Про це повідомляє Справжнє, передає RegioNews.

Двоє правоохоронців та рибоохоронець отримали вироки за державну зраду. Під час окупації Веселого та Бердянська вони перейшли на бік росіян.

Ще у квітні 2022 року поліцейські співпрацювали з окупантами та перейшли до так званих "Весёловского отделения МВД" і "народной милиции Бердянська". Там вони проводили обшуки, вилучали зброю у місцевих жителів і брали участь в агітаційних заходах.

При цьому інспектор рибоохорони в березні 2022 року влаштувався до псевдооргану "Охрана окружающей природной среды и водных биоресурсов в городе Бердянске". Там він патрулював акваторію Азовського моря, забороняв українським рибалкам ловити рибу та контролював передачу вилову окупантам.

Їх визнали винними у державній зраді. Суд приговорив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інспектора рибоохорони засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Херсоні визнали винним у державній зраді військового. З'ясувалось, що минулого року він добровільно збирав та передавав представнику країни-агресора аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України.

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