Иллюстративное фото

В Запорожской области полицейские получили приговоры за государственную измену. Также по этой же статье судили инспектора рыбоохраны

Об этом сообщает Справжнє, передает RegioNews.

Двое стражей порядка и рыбоохранитель получили приговоры за государственную измену.

Еще в апреле 2022 года полицейские сотрудничали с оккупантами и перешли к так называемым "Веселовским отделениям МВД" и "народной милиции Бердянска". Там они проводили обыски, изымали оружие у местных жителей и принимали участие в агитационных мероприятиях.

При этом инспектор рыбоохраны в марте 2022 года обосновался в псевдооргане "Охрана окружающей природной среды и водных биоресурсов в городе Бердянске". Там он патрулировал акваторию Азовского моря, запрещал украинским рыбакам ловить рыбу и контролировал передачу отлова оккупантам.

Их признали виновными в государственной измене. Суд приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Инспектор рыбоохраны приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Херсоне признали виновным в государственной измене военного. Выяснилось, что в прошлом году он добровольно собирал и передавал представителю страны-агрессора аудио и текстовую информацию о перемещении, движении и точном расположении подразделений Сил обороны Украины.