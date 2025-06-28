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У Запоріжжі прокуратура подала позов, щоб лікарня відшкодувала бюджету збитки. Така ситуація сталась через додаткову угоду з постачальником медичного обладнання

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі прокуратура про відшкодування понад 700 тисяч гривень переплати за медичне обладнання. Зазначається, що лікарня підписала договір на закупівлю обладнання та уклала з постачальником додаткову угоду. Проте в цій угоді змінили розрахунок вартості товару: замість гривні ціну прив'язали до курсу долара.

Внаслідок цього вартість закупівлі значно зросла. З бюджету заплатити на понад 700 тисяч гривень більше. Тепер прокуратура вимагає відшкодувати завдані збитки. Зараз справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили про підозру шістьом учасникам злочинної організації. Відомо, що зловмисники наживались на закупівлях медичного обладнання для онкохворих. Йдеться про збитки в розмірі 231 мільйон гривень.