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В Запорожье прокуратура подала иск, чтобы больница возместила ущерб бюджету. Такая ситуация произошла из-за дополнительного соглашения с поставщиком медицинского оборудования

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье прокуратура о возмещении более 700 тысяч гривен переплат за медицинское оборудование. Отмечается, что больница подписала договор на закупку оборудования и заключила с поставщиком дополнительное соглашение. Однако в этой сделке изменили расчет стоимости товара: вместо гривны цену привязали к курсу доллара.

В результате стоимость закупки значительно возросла. Из бюджета заплатить более 700 тысяч гривен больше. Теперь прокуратура требует возместить нанесенный ущерб. Сейчас дело будет рассматриваться судом.

Напомним, ранее правоохранители объявили о подозрении шестерым участникам преступной организации. Известно, что злоумышленники наживались на закупках медицинского оборудования онкобольным. Речь идет об ущербе в размере 231 миллиона гривен.