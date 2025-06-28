14:50  27 июня
Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
14:26  27 июня
На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
12:02  27 июня
В Полтаве взорвался пассажирский автобус
UA | RU
UA | RU
28 июня 2025, 01:35

В Запорожье больница "переплатила" более 700 тысяч гривен из бюджета

28 июня 2025, 01:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Запорожье прокуратура подала иск, чтобы больница возместила ущерб бюджету. Такая ситуация произошла из-за дополнительного соглашения с поставщиком медицинского оборудования

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье прокуратура о возмещении более 700 тысяч гривен переплат за медицинское оборудование. Отмечается, что больница подписала договор на закупку оборудования и заключила с поставщиком дополнительное соглашение. Однако в этой сделке изменили расчет стоимости товара: вместо гривны цену привязали к курсу доллара.

В результате стоимость закупки значительно возросла. Из бюджета заплатить более 700 тысяч гривен больше. Теперь прокуратура требует возместить нанесенный ущерб. Сейчас дело будет рассматриваться судом.

Напомним, ранее правоохранители объявили о подозрении шестерым участникам преступной организации. Известно, что злоумышленники наживались на закупках медицинского оборудования онкобольным. Речь идет об ущербе в размере 231 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
больница медицина бюджет Запорожье
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Удорожание яблок не останавливается: сколько теперь платить за килограмм
28 июня 2025, 02:25
Лучше бы не парковался вообще: в Днепре водитель парковался, но устроил тройное ДТП
28 июня 2025, 01:55
В Днепре осудили диверсанта, который поджигал военные автомобили за деньги россиян
28 июня 2025, 01:15
В Украине подешевел картофель: какие теперь цены
28 июня 2025, 00:55
Старые методы борьбы с шахедами уже не работают: что делают в Запорожье для противодействия русским дронам
28 июня 2025, 00:35
В старых домах делать укрытие нет смысла: архитектор Харькова объяснил, какие теперь нужно строить дома в городе
27 июня 2025, 23:35
Во Львове насмерть застрелили мужчину: задержали подозреваемого
27 июня 2025, 22:55
На Днепропетровщине дети во время прогулки обнаружили гранату
27 июня 2025, 21:58
Подозреваемый в коррупции вице-премьер Алексей Чернышев может снова уехать за границу
27 июня 2025, 21:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »