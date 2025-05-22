Дроны атаковали учебный центр на Запорожской АЭС, – МАГАТЭ

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Об этом говорится в обновлении агентства по ситуации в Украине, передает RegioNews.

По предварительным данным, инцидент не повлек жертв или значительных повреждений. Пока неизвестно, врезался ли дрон непосредственно в здание, упал ли на него после сбития.

В МАГАТЭ отметили, что это уже третья атака на учебный центр ЗАЭС с начала года. Группа экспертов агентства запросила разрешение на посещение учебного центра, как это было после предыдущего инцидента в апреле, однако пока не получила его.

"Эти сообщения об инцидентах с дронами вызывают большую обеспокоенность, поскольку они могут представлять прямую угрозу ядерной безопасности. Проще говоря, слишком много дронов летают вблизи ядерных объектов, не только ЗАЭС. Это должно немедленно прекратиться", – заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Агентство также напомнило о повреждении Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС в феврале и атаках БпЛА на другие украинские станции – Хмельницкую, Ровенскую и Южноукраинскую.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.