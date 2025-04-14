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Об этом сообщает Бердянская МВА, передает RegioNews.

"В рамках пропагандистской инициативы "Мы – граждане России" начальник так называемого "ОМВД России "Бердянский" Александр Аникеенко вручил первые паспорта 16 юных жителей города. Мероприятие состоялось в так называемом "Молодежном центре "Бердянск Молодой" и сопровождалось официальными речами о "долге перед Родиной" и "умножении славы России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тех, кто не получит паспорта, обещают депортировать.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях захватчики принудительно привлекают детей в военные учреждения РФ, готовя их к будущим войнам.