На Сумщині судитимуть працівника ДСНС, який разом з товаришем виправдовував російську агресію проти України

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці із Службою безпеки України завершили досудове розслідування щодо співробітника ДСНС із Шостки та його знайомого. Чоловіки поширювали через месенджери проросійську пропаганду та чекали на прихід армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що чоловіки мали активну проросійську позицію, яку старанно приховували. Але у закритих чатах вони писали про мрії жити за російськими законами та підтримували російську агресію.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування збройної агресії російської федерації проти України.

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прикордонники показали, як знищують російських окупантів на Сумському напрямку.