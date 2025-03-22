фото: ОВА

Число жертв российской атаки на Запорожье поздно вечером 21 марта возросло до трех. В больнице скончалась тяжело раненная женщина

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В больнице скончалась 38-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения из-за ночной атаки россиян. Медики более 10 часов боролись за ее жизнь.

Таким образом, вражеская атака на Запорожье унесла жизни 3 человек. 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Эта атака унесла жизни целой семьи. Тела дочери и папы вытащили из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось, – отметил чиновник.

Глава ОВА рассказал, что по состоянию на утро 5 пострадавших остаются в больницах. Это две женщины и двое мужчин с травмами средней тяжести, а также младенец с контузией – его состояние медики также оценивают как средней тяжести.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Работают все службы.

Напомним, 21 марта около 21:00 оккупанты атаковали Запорожье 12 дронами типа Shahed.