Загарбники за добу вдарили по Запорізькій області майже 500 разів
Впродовж доби, 20 березня, російські окупанти завдали 492 удари по 12 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Кушугуму, Різдв'янці, Нижній Хортиці, Гуляйполю, Щербаках та Чарівному.
- 330 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Камʼянське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили П'ятихатки, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 147 артобстрілів завдано по території Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
До поліції надійшло 31 повідомлення про руйнування авто, житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по Запорізькому району пізно ввечері 20 березня отримали поранення шестеро людей.
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