Захватчики за сутки ударили по Запорожской области почти 500 раз
В течение суток, 20 марта, российские оккупанты нанесли 492 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска России совершили 10 авиационных ударов по Кушугуму, Риздвянке, Нижней Хортице, Гуляйполю, Щербаках и Чаривному.
- 330 БпЛА разной модификации атаковали Малокатериновку, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новодаровку и Чаривное.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Пятихатки, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.
- 147 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В полицию поступило 31 сообщение о разрушении авто, жилых домов и объектах инфраструктуры.
Напомним, в результате вражеского удара по Запорожскому району поздно вечером 20 марта получили ранения шесть человек.
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