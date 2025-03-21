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21 марта 2025, 08:15

Захватчики за сутки ударили по Запорожской области почти 500 раз

21 марта 2025, 08:15
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фото: ОВА
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В течение суток, 20 марта, российские оккупанты нанесли 492 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

  • Войска России совершили 10 авиационных ударов по Кушугуму, Риздвянке, Нижней Хортице, Гуляйполю, Щербаках и Чаривному.
  • 330 БпЛА разной модификации атаковали Малокатериновку, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новодаровку и Чаривное.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Пятихатки, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.
  • 147 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

В полицию поступило 31 сообщение о разрушении авто, жилых домов и объектах инфраструктуры.

Напомним, в результате вражеского удара по Запорожскому району поздно вечером 20 марта получили ранения шесть человек.

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