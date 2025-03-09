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Відома українська артистка потрапила в аварію 8 березня. У соцмережі вона показала, що сталось з її машиною

Про це розповіла Ліда Лі в своєму Instagram, передає RegioNews.

За словами артистки, вона потрапила в ДТП 8 березня. Внаслідок аварії на її машині з'явились подряпини та вм'ятина, а колесо лопнуло. Артистка натякнула, що не вона була винуватицею ДТП. Проте вона закликала підписників бути уважними на дорозі.

На щастя, співачка не отримала травм. Для пошкодженої автівки вона була вимушена викликати евакуатор.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка лійшла до суперфіналу.