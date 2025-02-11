фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула та ще двоє поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, впродовж доби росіяни завдали 481 удар по 11 населених пунктах Запорізької області.

Так, ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Таврійському та Гуляйполю.

Окрім того, 290 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Новотроїцьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Два обстріли із РСЗВ накрили Новодарівку та Щербаки.

Ще 173 артудари завдано по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Загалом надійшло 26 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Нагадаємо,11 лютого через масовану атаку балістики в Україні застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Раніше ми повідомляли, що у Полтаві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.