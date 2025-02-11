фото: Запорожская ОВА

Один человек погиб и еще двое ранены в результате вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки россияне нанесли 481 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Так, враг совершил 16 авиационных ударов по Таврическому и Гуляйполю.

Кроме того, 290 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Новотроицкое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Два обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку и Щербаки.

Еще 173 артудары нанесены по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Поступило 26 сообщений о повреждении квартир и частных домов.

Напомним, 11 февраля из-за массированной атаки баллистики в Украине применяются аварийные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.