У Запоріжжі поліція розшукує вандалів, які порізали призми на Алеї Героїв

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У Запоріжжі невідомі пошкодили пам’ятні об’єкти на Алеї Героїв. Поліція розшукує зловмисників

Про це повідомили в поліції Запорізької області, передає RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Зазначається, що в центрі міста вандали порізали 15 пам’ятних призм, присвячених запоріжцям, що загинули, захищаючи Україну

Запорізькі поліцейські порушили кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці просять усіх, хто став свідком або має інформацію про осіб, причетних до пошкодження призм, звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції або за спецномером 102.

Довідка

Алея Героїв присвячена запоріжцям, які віддали своє життя за свободу України та створена для вшанування їхньої пам'яті. Це інсталяція з призм з портретами та історіями жителів міста, які загинули, захищаючи Україну.

Алея розташована у центрі міста, поряд з міськрадою.

Нагадаємо, на початку січня в Києві невідомий намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності.