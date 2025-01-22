Горячий январь: бойцы ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов на Запорожье
Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков на Запорожском направлении. За неполный месяц РФ потеряла здесь более 50 единиц техники и 130 солдат
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры результативной работы бойцов в Запорожье в январе 2025 года, передает RegioNews.
"В частности, разведчики уничтожили и поразили 53 единицы вражеских транспортных средств, 4 бронированные машины, 4 миномета, более полусотни БПЛА, а еще — антенны и другое оборудование для связи, средства РЭБ/РЭР российских захватчиков", — говорится в сообщении.
Также спецназовцы уничтожили два вражеских состава БК. Кроме того, продолжается прицельная работа по инженерно-фортификационным сооружениям врага – 200 поражено, 30 уничтожено.
"Необратимые и санитарные потери оккупантов за указанный период - более 130 московитов", - добавили в ГУР.
Напомним, ранее Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР на территории Украины и РФ.