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22 января 2025, 06:10

Горячий январь: бойцы ГУР показали, как уничтожают российских оккупантов на Запорожье

22 января 2025, 06:10
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Воины подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков на Запорожском направлении. За неполный месяц РФ потеряла здесь более 50 единиц техники и 130 солдат

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры результативной работы бойцов в Запорожье в январе 2025 года, передает RegioNews.

"В частности, разведчики уничтожили и поразили 53 единицы вражеских транспортных средств, 4 бронированные машины, 4 миномета, более полусотни БПЛА, а еще — антенны и другое оборудование для связи, средства РЭБ/РЭР российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Также спецназовцы уничтожили два вражеских состава БК. Кроме того, продолжается прицельная работа по инженерно-фортификационным сооружениям врага – 200 поражено, 30 уничтожено.

"Необратимые и санитарные потери оккупантов за указанный период - более 130 московитов", - добавили в ГУР.

Напомним, ранее Силы обороны показали, как работают разведывательно-диверсионные группы ГУР на территории Украины и РФ.

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