На Харківщині чоловік підірвався на боєприпасі
Подія сталася в неділю, 19 січня, у селі Басове Богодухівського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Чоловік на велосипеді наїхав на боєприпас – той вибухнув. Він отримав поранення правої гомілки. 69-річного постраждалого госпіталізували.
Усі обставини події з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 19 січня у передмісті Херсона 59-річний чоловік підірвався на російській міні.
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