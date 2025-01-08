07:46  08 січня
На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів
02:35  08 січня
Подвійне вбивство під Вінницею: чоловік облив пальним і підпалив двох людей
23:47  07 січня
У Києві під сходами багатоповерхівки оселилися десятки декоративних пацюків
UA | RU
UA | RU
08 січня 2025, 17:13

Атака росіян по Запоріжжю: відомо про 30 постраждалих

08 січня 2025, 17:13
Читайте также на русском языке
фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя продовжує зростати

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", – йдеться у повідомленні.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Нагадаємо, близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Одна людина загинула, раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

Близько 16:15 у місті пролунали повторні вибухи.

Запоріжжя війна обстріли атака постраждалі
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Нове державне свято: в Україні запровадили День армійської авіації ЗСУ
08 січня 2025, 18:32
Зеленський відреагував на удар КАБами по Запоріжжю: потрібен тиск на Росію за терор
08 січня 2025, 18:17
У Запоріжжі кількість загиблих зросла до 13: відео моменту удару
08 січня 2025, 17:50
Чому Трампа треба сприймати серйозно, а не буквально
08 січня 2025, 17:30
Зупинилося серце: на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик
08 січня 2025, 16:45
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
08 січня 2025, 16:33
У Запоріжжі лунають вибухи: місто під обстрілом
08 січня 2025, 16:20
Трагедія на річці Снов: рятувальники виявили тіло пенсіонера, пошуки 7-річної дитини тривають
08 січня 2025, 16:10
Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя: є жертви
08 січня 2025, 16:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »