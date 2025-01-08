Атака росіян по Запоріжжю: відомо про 30 постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя продовжує зростати
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", – йдеться у повідомленні.
На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.
Нагадаємо, близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Одна людина загинула, раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.
Близько 16:15 у місті пролунали повторні вибухи.
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