У Запоріжжі лунають вибухи: місто під обстрілом
В середу, 8 січня, близько 16:15 у Запоріжжі пролунали повторні вибухи
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Росіяни продовжують атакувати місто.
Перед вибухами Повітряні сили попередили про повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя, а також загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Одна людина загинула, ще троє – поранені.
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