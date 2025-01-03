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03 січня 2025, 11:45

ППО вночі збила 60 ворожих дронів з 90, ще 26 локаційно втрачені

03 січня 2025, 11:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 3 січня російська армія запустила з трьох напрямків 93 дрони по Україні. Силам ППО вдалось збити 60 безпілотників

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 3 січня противник атакував 93 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, один – в повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті "шахеди" завдали шкоди і на Київщині.

Нагадаємо, у Київській області вночі 3 січня внаслідок падіння уламків ворожих дронів одна людина загинула, пʼятеро постраждали.

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