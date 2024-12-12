Удар по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до 11
Рятувальники у Запоріжжі дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви російської ракетної атаки 10 грудня
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя вдень 10 грудня. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про 10 загиблих.
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