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06 декабря 2024, 12:48

На Запорожье экс-главе поселкового совета грозит 12 лет тюрьмы за махинации с землей

06 декабря 2024, 12:48
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фото: agroportal.ua
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В Запорожской области сообщили о подозрении бывшему председателю поселкового совета, подложившему решение сессии сельсовета о передаче земли в частную собственность

Об этом сообщили в пресс-службах Запорожской областной прокуратуры и Национальной полиции области, передает RegioNews.

По данным следствия, 57-летняя чиновница в 2020 году по предварительному сговору с еще неустановленными лицами подделала решение сессии поселкового совета, которой на самом деле не было. В нем отмечалось, что в собственность физлицу передан земельный участок для ведения личного сельского хозяйства. На основании этого фиктивного документа гражданин зарегистрировал право собственности на землю.

"Это стало основанием для незаконного выбытия из собственности территориального общества земельного участка стоимостью 720 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время на рассмотрении суда в отношении подозреваемой находятся два обвинительных акта по аналогичной квалификации.

Фигурантке сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге. Женщине грозит ограничение свободы до 12 лет.

Напомним, ранее экс-председатель Харьковского Госгеокадастра получил подозрение за передачу фермерам земли заказника.

подозрение земля коррупция Запорожская область
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