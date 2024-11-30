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30 ноября 2024, 12:31

Запорожская АЭС третий раз за месяц на грани блэкаута, – Минэнерго

30 ноября 2024, 12:31
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фото: facebook.com/zapnpp
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Из-за обстрела российских войск Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута 30 ноября. Это уже третий раз за месяц

Об этом сообщает Минэнерго , информирует RegioNews.

"Сегодня ночью из-за вражеских обстрелов Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины", – говорится в сообщении.

Обеспечение внешнего питания станции, необходимое для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой.

"Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу радиационной безопасности", – добавили в министерстве.

Напомним, российские кафиры угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ, выполняющих миссию на временно захваченной Запорожской АЭС.

война оккупация Запорожская АЭС блэкаут обстрелы
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