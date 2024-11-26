Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Запоріжжі
У вівторок, 26 листопада, російські окупанти вдарили FPV-дроном по автівці у Василівському районі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Старенький автомобіль, який стояв на території приватного домоволодіння в селі Приморське, згорів ущент.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 26 листопада ворожі безпілотники атакували енергетиків в Дніпропетровській області. На щастя, вони встигли укритись та залишились неушкодженими.
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