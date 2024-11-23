Росіяни ввечері атакували Запоріжжя авіабомбою ФАБ-500
Пізно ввечері 23 листопада росіяни завдали авіаударів по Запорізькій області. Зокрема по обласному центру запустили ФАБ-500
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
У Запоріжжі авіабомба влучила по території приватного підприємства. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будинки, гаражні приміщення, автомобілі громадян.
Внаслідок атаки до лікарні доставили 11-річну дитину з осколковим пораненням ока.
Ще один удар був завданий по Таврійському – зруйновано фермерське господарство. З-під завалів деблокували тіло загиблого охоронця підприємства.
Правоохоронці задокументували наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджені 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень.
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