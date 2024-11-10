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10 листопада 2024, 13:47

На Харківщині росіяни вбили 2 і поранили 5 цивільних

10 листопада 2024, 13:47
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська застосували проти мирного населення Харківщини керовані авіабомби, ракети, FPV-дрони, РСЗВ і БпЛА. Через ворожі обстріли двоє людей загинули, п’ятеро дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

За матеріалами слідства, по селищу Прудянка Харківського району росіяни вдарили з РСЗВ "Ураган". Внаслідок обстрілу дістав поранення цивільний чоловік. Пошкоджені п’ять приватних будинків, автомобіль.

"Протягом дня окупанти гатили по мешканцям Куп’янська з різних видів озброєння. Зокрема, ворожі війська застосували КАБ-1500, РСЗВ "Ураган". Загинули двоє цивільних людей: чоловік та жінка. Дістав поранення цивільний чоловік. Пошкоджені та знищені житлові будинки, гаражі автомобілі, магазин", – йдеться у повідомленні.

В селі Загризове Ізюмського району внаслідок ударів з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. На території селища Борова ворожий БПЛА "Ланцет" пошкодив будівлю магазину.

Крім того, сьогодні вночі три російські БпЛА "Shahed" атакували населення Чугуєва. Пошкоджено багатоповерхівку. Внаслідок пожежі згоріли три цивільні автівки, ще шість автомобілів пошкоджені. Постраждали жінка та чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, ввечері 9 листопада війська Росії завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждала жінка.

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