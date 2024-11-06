У Запоріжжі знову на дві доби перекриють рух Дніпровською ГЕС

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У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вихідних, 9 та 10 листопада, буде тимчасово обмежено рух Дніпровською ГЕС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Так, рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий з 08:00 9 листопада по 20:00 10 листопада.

Патрульні зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься:

через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);

через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Раніше жителів прифронтової Запорізької області закликали готуватися до відсутності електроенергії. У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі.