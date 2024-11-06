В Запорожье снова на двое суток перекроют движение по Днепровской ГЭС

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В связи с проведением ремонтных работ на выходных, 9 и 10 ноября, будет временно ограничено движение по Днепровской ГЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.

Так, движение дамбой в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто с 08:00 9 ноября по 20:00 10 ноября.

Патрульные отметили, что объезд будет осуществляться:

через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы);

через Новые мосты и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Ранее жителей прифронтовой Запорожской области призвали готовиться к отсутствию электроэнергии. В Запорожье зимой света может не быть вообще.