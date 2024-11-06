На ділянці дороги Одеса-Рені тимчасово призупинять рух

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На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені 8 листопада буде призупинено рух вантажівок та легковиків

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що за інформацією від молдовської сторони, у період з 01:00 до 04:00 8 листопада на транзитній ділянці проводитимуться роботи зі встановлення обладнання для моніторингу руху транспортних засобів.

У відомстві радять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів.