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31 жовтня 2024, 14:46

Росіяни готують штурми з бронетехнікою на Запорізькому напрямку, – Сили оборони

31 жовтня 2024, 14:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Окупанти готуються застосувати броньовану техніку на Времівському напрямку не тільки для транспортування штурмових груп, а й також для вогневої підтримки піхоти

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин із посиланням на дані розвідки, передає RegioNews.

За його словами, застосовувати бронетехніку окупанти планують в районі Приютного і Левадного Запорізької області.

Волошин розповів, що на одному з полігонів на тимчасово окупованій території регіону провели навчання із застосування бронетехніки. Крім того, окупанти готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів та із застосуванням різних антитепловізійних плащів.

"У сучасній війні техніка – це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні, техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією", – наголосив речник ЗСУ.

Водночас Волошин додав, що російські загарбники продовжують застосовувати багі та мотоцикли, щоб швидко пересуватись між позиціями, а також доставляти особовий склад і певні види озброєння. Однак по них ефективно відпрацьовують українські дрони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вирішила сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В” і "С”, аби відправити їх на війну проти України.

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