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Оккупанты готовятся применить бронированную технику на Времевском направлении не только для транспортировки штурмовых групп, но и для огневой поддержки пехоты

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки, передает RegioNews.

По его словам, применять бронетехнику оккупанты планируют в районе Приютного и Левадного Запорожской области.

Волошин рассказал, что на одном из полигонов на временно оккупированной территории региона провели обучение по применению бронетехники. Кроме того, оккупанты готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и с применением различных антитепловизионных плащей.

"В современной войне техника – это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией", – отметил представитель ВСУ.

В то же время, Волошин добавил, что российские захватчики продолжают применять баги и мотоциклы, чтобы быстро передвигаться между позициями, а также доставлять личный состав и определенные виды вооружения. Однако по ним эффективно отрабатывают украинские дроны.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия решила сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С", чтобы отправить их на войну против Украины.