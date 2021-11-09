На Запоріжжі відсторонили майже 600 працівників освіти через відсутність COVID-вакцинації
У Запорізькій області через відсутність вакцинації проти коронавірусу від виконання обов’язків відсторонили 584 освітянина
Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"У Запорізької області відсторонили від виконання обов’язків без збереження заробітної плати 1,09% освітян, або ж 584 особи. Це люди, які відмовились вакцинуватись”, - сказав Старух.
За його словами, станом на ранок 9 листопада в області вакциновано 38 517 працівників сфери освіти, у тому числі 28 524 - мають два щеплення, тобто завершили курс вакцинації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян.
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