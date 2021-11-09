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09 листопада 2021, 12:49 6

На Запоріжжі відсторонили майже 600 працівників освіти через відсутність COVID-вакцинації

09 листопада 2021, 12:49 6
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Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області через відсутність вакцинації проти коронавірусу від виконання обов’язків відсторонили 584 освітянина

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"У Запорізької області відсторонили від виконання обов’язків без збереження заробітної плати 1,09% освітян, або ж 584 особи. Це люди, які відмовились вакцинуватись”, - сказав Старух.

За його словами, станом на ранок 9 листопада в області вакциновано 38 517 працівників сфери освіти, у тому числі 28 524 - мають два щеплення, тобто завершили курс вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині від роботи відсторонили майже тисячу невакцинованих освітян.

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