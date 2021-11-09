На Запорожье отстранили почти 600 работников образования из-за отсутствия COVID-вакцинации
В Запорожской области из-за отсутствия вакцинации против коронавируса от выполнения обязанностей отстранили 584 педагога
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сказал председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
"В Запорожской области отстранили от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы 1,09% педагогов, или же 584 человека. Это люди, которые отказались вакцинироваться", - сказал Старух.
По его словам, по состоянию на утро 9 ноября в области вакцинировано 38 517 работников сферы образования, в том числе 28 524 - имеют две прививки, то есть завершили курс вакцинации.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни от работы отстранили почти тысячу невакцинированных педагогов.
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